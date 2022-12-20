Некоторые симптомы после перенесенного гриппа требуют обращения к врачу
Медик Елена Данилова назвала опасным признаком появление проблем с дыханием, а также дискомфорта в груди и в желудке после перенесенного гриппа.
Елена Данилова сообщила в интервью:
«У некоторых пациентов могут возникнуть осложнения после перенесенного вируса».
Специалист объяснила, какие симптомы могут говорить о подобных осложнениях после гриппа и требуют обращения к врачу
- Проблемы с дыханием, одышка.
- Боль, ощущение сдавливания в груди.
- Боли в желудке, рвота.
- Состояние обезвоживания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким органам может сильно «ударить» грипп.
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Елена Данилова
Здоровье
акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
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