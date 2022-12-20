Некоторые симптомы после перенесенного гриппа требуют обращения к врачу

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боль в груди

Медик Елена Данилова назвала опасным признаком появление проблем с дыханием, а также дискомфорта в груди и в желудке после перенесенного гриппа.

Елена Данилова сообщила в интервью:

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«У некоторых пациентов могут возникнуть осложнения после перенесенного вируса».

Специалист объяснила, какие симптомы могут говорить о подобных осложнениях после гриппа и требуют обращения к врачу
  • Проблемы с дыханием, одышка.
  • Боль, ощущение сдавливания в груди.
  • Боли в желудке, рвота.
  • Состояние обезвоживания.
Данилова отметила, беседуя с «Вечерней Москвой», что появление данных симптомов у перенесших грипп людей требует оперативной реакции – нужно как можно быстрее связаться с врачом и сообщить об этом. Она добавила, что некоторые пациенты с гриппом подвергаются особенно высокому риску осложнений. В частности, инфекция опасна для беременных женщин, маленьких детей, людей старше 65 лет, людей с болезнями сердца, диабетом.

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Елена Данилова
Елена Данилова
Здоровье
акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
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