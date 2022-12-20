Некоторые симптомы после перенесенного гриппа требуют обращения к врачу

«У некоторых пациентов могут возникнуть осложнения после перенесенного вируса».

Проблемы с дыханием, одышка.

Боль, ощущение сдавливания в груди.

Боли в желудке, рвота.

Состояние обезвоживания.

Елена Данилова сообщила в интервью:Специалист объяснила, какие симптомы могут говорить о подобных осложнениях после гриппа и требуют обращения к врачуДанилова отметила , беседуя с «Вечерней Москвой», что появление данных симптомов у перенесших грипп людей требует оперативной реакции – нужно как можно быстрее связаться с врачом и сообщить об этом. Она добавила, что некоторые пациенты с гриппом подвергаются особенно высокому риску осложнений. В частности, инфекция опасна для беременных женщин, маленьких детей, людей старше 65 лет, людей с болезнями сердца, диабетом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким органам может сильно «ударить» грипп.

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