Отнимает годы: нарколог Холдин ответил, как сильно может сократить жизнь употребление алкоголя
Психиатр-нарколог Виталий Холдин: регулярно пьющие люди рискуют серьезно сократить продолжительность своей жизни.
Употребление алкоголя является доказанным фактором преждевременной кончины, регулярная выпивка отнимает у человека годы жизни – об этом нарколог Холдин сообщил интернет-изданию Regions.
Специалист ответил, как сильно может сократить жизнь подобная привычка.
«У регулярно употребляющих алкоголь людей, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет», - проинформировал эксперт.
Холдин подчеркнул, что утверждения о положительном влиянии умеренного приема спиртного на здоровье людей, являются мифом. Эти суждения не имеют ничего общего с действительностью, подчеркнул нарколог.
Врач посоветовал помнить, что безопасной дозы алкоголя для организма не существует – он является токсином, и способен оказывать токсичное действие на ткани и клетки в любом количестве. Восприимчивость к спиртному у разных людей разная, некоторым достаточно употребить совсем немного алкоголя, чтобы организму был нанесен значительный вред.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько эффективным методом лечения алкоголизма является кодировка.
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Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области
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