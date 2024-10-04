Отнимает годы: нарколог Холдин ответил, как сильно может сократить жизнь употребление алкоголя

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бокал вина

Психиатр-нарколог Виталий Холдин: регулярно пьющие люди рискуют серьезно сократить продолжительность своей жизни.

Употребление алкоголя является доказанным фактором преждевременной кончины, регулярная выпивка отнимает у человека годы жизни – об этом нарколог Холдин сообщил интернет-изданию Regions.

Специалист ответил, как сильно может сократить жизнь подобная привычка.

«У регулярно употребляющих алкоголь людей, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет», - проинформировал эксперт.

Холдин подчеркнул, что утверждения о положительном влиянии умеренного приема спиртного на здоровье людей, являются мифом. Эти суждения не имеют ничего общего с действительностью, подчеркнул нарколог.

Врач посоветовал помнить, что безопасной дозы алкоголя для организма не существует – он является токсином, и способен оказывать токсичное действие на ткани и клетки в любом количестве. Восприимчивость к спиртному у разных людей разная, некоторым достаточно употребить совсем немного алкоголя, чтобы организму был нанесен значительный вред.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько эффективным методом лечения алкоголизма является кодировка.

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Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области
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