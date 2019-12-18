Ирина Шейк стала блондинкой с короткой стрижкой для новой фотосессии
Визитная карточка российской модели Ирины Шейк – это длинные темные волосы. Однако модель часто экспериментирует с имиджем для различных фотосессий. В этот раз знаменитость решила показать, как она выглядит блондинкой с короткой стрижкой.
33-летняя Шейк стала главной звездой нового номера американского журнала 7HOLLYWOOD. Для одной из фотографий для съемки супермодель стала блондинкой.
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IRINA SHAYK @irinashayk @thelionsny “Couturissime” @manfredthierrymugler @jbrougeot @kunsthal @mbamtl photographed by @alixmalka for @7hollywood_mag Winter 2020 Pop Issue styled by @jonathan_huguet makeup by @lloydsimmondsmakeup hair by @marcorsatelli manicure @lorandymua Special thanks @alikavoussi #irinashayk #manfredthierrymugler #mugler #jonathanhuguet #couturissime #icon #muse #alixmalka #exhibition #retrospective #muglerized
На радость многих поклонников, Ирина не расставалась с длинными темными волосами, а просто примерила парик. Для снимка звезда мировых подиумов также надела обтягивающее полупрозрачное боди, не скрывающее аппетитных форм Шейк.
Автором фотосессии стал известный фотограф Аликс Малка. Снимки были опубликованы на официальной странице журнала 7HOLLYWOOD в соцсети Instagram.
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