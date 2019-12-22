Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву в Сети перепутали с Татьяной Навкой

«На первом фото на Т. Навку похожи», «Я тоже это увидела», «На первом фото — просто вылитая Навка. Раньше этого сходства не замечала», «Не узнала вас, с этой прической на Навку очень похожи», «Вы с Навкой как родные сестры. Мне кажется, это из-за пластики», «Копия Татьяны Навки», «На Навку похожа здесь», «Странно, я вас даже не узнал. Совсем другой человек на фото», - отметили подписчики в комментариях.

У себя на странице в соцсети Instagram Варнава опубликовала фотографии, сделанные во время одного из столичных светских мероприятий.Звезда Comedy Woman выбрала для вечера элегантное длинное черное платье и сделала необычную для себя укладку – волосы она уложила на одну сторону и сделала небольшую завивку. Именно это сделало ее похожей на бывшую фигуристку Татьяну Навку, посчитали поклонники.Ранее портал «МедикФорум» писал , что интернет-пользователи раскритиковали кардинально сменившую имидж для очередной фотосессии Юлию Барановскую.