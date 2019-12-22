  1. | | Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву в Сети перепутали с Татьяной Навкой

Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву в Сети перепутали с Татьяной Навкой

Екатерина Варнава

На днях звезда Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала снимки со светского мероприятия в Москве, которые вызвали большой интерес у поклонников. Многие посчитали, что на снимках 35-летняя актриса безумно напоминает Татьяну Навку.

У себя на странице в соцсети Instagram Варнава опубликовала фотографии, сделанные во время одного из столичных светских мероприятий.



Звезда Comedy Woman выбрала для вечера элегантное длинное черное платье и сделала необычную для себя укладку – волосы она уложила на одну сторону и сделала небольшую завивку. Именно это сделало ее похожей на бывшую фигуристку Татьяну Навку, посчитали поклонники.

«На первом фото на Т. Навку похожи», «Я тоже это увидела», «На первом фото — просто вылитая Навка. Раньше этого сходства не замечала», «Не узнала вас, с этой прической на Навку очень похожи», «Вы с Навкой как родные сестры. Мне кажется, это из-за пластики», «Копия Татьяны Навки», «На Навку похожа здесь», «Странно, я вас даже не узнал. Совсем другой человек на фото», - отметили подписчики в комментариях.


Ранее портал «МедикФорум» писал, что интернет-пользователи раскритиковали кардинально сменившую имидж для очередной фотосессии Юлию Барановскую.
Теги : Екатерина Варнава, звезды, прически

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