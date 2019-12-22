  1. | | Мать четверых детей Екатерина Климова показала стройную фигуру в купальнике

Мать четверых детей Екатерина Климова показала стройную фигуру в купальнике

Екатерина Климова

Екатерина Климова – успешная и талантливая актриса, мама четверых детей и просто красивая женщина. Артистка в очередной раз доказала, что большое количество детей – не помеха для того, чтобы поддерживать себя в отличной форме, опубликовав новые фото в купальнике.

На своей странице в соцсети Instagram 41-летняя Климова поделилась серией снимков, на которой она запечатлена в джакузи в одном купальнике. Актриса не постеснялась продемонстрировать свое подтянутое тело в бикини.



Поклонники не смогли пройти мимо такой фотосессии любимой актрисы. Многие отметили, что Климова выглядит очень молодой, а фигуре мамы четверых детей могут позавидовать и молодые девушки. 

«Какая же красотка и мама 4/х!!!», «Шикарная женщина», «Девушка, где вы нашли эликсир вечной молодости и красоты?», «Шикарная! Четверо детей, а фигура супер!», - отметили подписчики в комментариях.


Напомним, Екатерина Климова воспитывает 14-летнюю дочь от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, двое детей от актера Игоря Петренко и четырехлетнюю Изабеллу от актера Гелы Месхи.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что 44-летняя Яна Рудковская свела поклонников с ума своими длинными ногами в прозрачном платье.
Теги : Екатерина Климова, стройность, звезды, купальник

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву в Сети перепутали с Татьяной Нав...
Популярное
Мать четверых детей Екатерина Климова показала стройную фигуру в купальнике
0
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву в Сети перепутали с Татьяной Навкой
0
44-летняя Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье
0
51-летняя Селин Дион покорила Сеть своим стильным нарядом
0


В Сети раскритиковали Юлию Барановскую в образе платиновой блондинки
0
Умерла первая французская девушка Бонда
0
«Настя – это ваше»: Волочкова в строгом брючном костюме произвела фурор в Сети
0
В Сети раскритиковали 65-летнюю Любовь Успенскую за слишком откровенный наряд
0
Ирина Шейк стала блондинкой с короткой стрижкой для новой фотосессии
0
51-летняя Светлана Бондарчук отметила день рождения откровенным снимком
0