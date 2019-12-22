Мать четверых детей Екатерина Климова показала стройную фигуру в купальнике

«Какая же красотка и мама 4/х!!!», «Шикарная женщина», «Девушка, где вы нашли эликсир вечной молодости и красоты?», «Шикарная! Четверо детей, а фигура супер!», - отметили подписчики в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram 41-летняя Климова поделилась серией снимков, на которой она запечатлена в джакузи в одном купальнике. Актриса не постеснялась продемонстрировать свое подтянутое тело в бикини.Поклонники не смогли пройти мимо такой фотосессии любимой актрисы. Многие отметили, что Климова выглядит очень молодой, а фигуре мамы четверых детей могут позавидовать и молодые девушки.Напомним, Екатерина Климова воспитывает 14-летнюю дочь от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, двое детей от актера Игоря Петренко и четырехлетнюю Изабеллу от актера Гелы Месхи.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 44-летняя Яна Рудковская свела поклонников с ума своими длинными ногами в прозрачном платье.