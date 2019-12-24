Лариса Долина сделала новую прическу и стала неузнаваемой

«На первом фото видно кто самый довольный. Спасибо всем за этот чудо-праздник!!!», - подписала фото Алина.

«Не узнать вас, Лариса!», «Кто эти три девчушки? Лариса Александровна вообще не похожа на себя», «Три красавицы», «Лариса Александровна просто космически прекрасная. Горжусь тем, что мой кумир так выглядит», «Ларисочка, ты ли это?», «Очень хорошо выглядит, молодец!», - написали интернет-пользователи в комментариях.