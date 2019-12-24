Лариса Долина сделала новую прическу и стала неузнаваемой
Лариса Долина – известная российская певица и ходячее доказательство того, что хорошо выглядеть и поддерживать форму можно в любом возрасте.
Не секрет, что много лет артистка боролась с лишним весом, однако сейчас в это сложно поверить – 64-летняя знаменитость выглядит стройной и цветущей.
Совсем недавно Лариса Долина вместе с семьей побывала на новогоднем представлении. Дочь певицы, Алина, опубликовала снимок с мероприятия, чем вызвала восторг своих подписчиков и поклонников ее знаменитой матери.
«На первом фото видно кто самый довольный. Спасибо всем за этот чудо-праздник!!!», - подписала фото Алина.
На снимке 64-летняя певица запечатлена в непривычно для себя образе: с гладкой прической, в очках с прозрачной оправой и в светлой блузе. Многие подписчики Алины отметили, что на новом фото Ларису Александровну просто не узнать.
«Не узнать вас, Лариса!», «Кто эти три девчушки? Лариса Александровна вообще не похожа на себя», «Три красавицы», «Лариса Александровна просто космически прекрасная. Горжусь тем, что мой кумир так выглядит», «Ларисочка, ты ли это?», «Очень хорошо выглядит, молодец!», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 84-летняя Светлана Дружинина в платье с пайетками и перьями произвела настоящий фурор в Сети.
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