84-летняя Светлана Дружинина произвела фурор в Сети в платье с перьями

«Всем хорошего дня! Помните, все плохое скоро станет прошлогодним!!!», - пожелала поклонникам Светлана Сергеевна.

«Восхитительная женщина!», «Умница! Красавица! Так держать!», «Вам очень идёт это платье!», «А мне нравится ваш наряд! Необычный, шикарный, нарядный...очень вам подходит по стилю», «Классный костюмчик - ярко и празднично», «Платье супер, выглядите великолепно!», - восхитились поклонники в комментариях.