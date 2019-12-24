  1. | | 84-летняя Светлана Дружинина произвела фурор в Сети в платье с перьями

84-летняя Светлана Дружинина произвела фурор в Сети в платье с перьями

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина – легендарный советский и российский режиссер, а также создатель любимой миллионами россиян кинокартины «Гардемарины, вперед!». Кроме того, Дружинина – пример того, что в любом возрасте можно оставаться элегантной и изящной женщиной.

Доказательством этому стал очередной снимок на странице режиссера в Instagram, где она предстала в роскошном платье с цветочным принтом с пайетками и перьями. Дополнением к образу 84-летней Дружининой стали массивные бусы и аккуратная укладка.



«Всем хорошего дня! Помните, все плохое скоро станет прошлогодним!!!», - пожелала поклонникам Светлана Сергеевна.


Подписчики Дружининой не смогли пройти мимо такого эффектного образа создательницы «Гардемаринов».

«Восхитительная женщина!», «Умница! Красавица! Так держать!», «Вам очень идёт это платье!», «А мне нравится ваш наряд! Необычный, шикарный, нарядный...очень вам подходит по стилю», «Классный костюмчик - ярко и празднично», «Платье супер, выглядите великолепно!», - восхитились поклонники в комментариях.


Ранее портал «МедикФорум» писал, что в Сети раскритиковали 65-летнюю Любовь Успенскую за слишком откровенный наряд.
Теги : звезды, стиль

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