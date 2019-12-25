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Тина Канделаки написала книгу, как достичь идеального тела

Тина Канделаки написала книгу, как достичь идеального тела

Не так давно вышла книга Тины Канделаки «PRO лицо», но известная телеведущая решила этим не ограничиваться и выпустила продолжение - «PRO тело». В ней она делиться со своими поклонниками секретами сохранения красивого тела и здоровья в любом возрасте.

"Тина со всеми подробностями пишет о тяжелых препятствиях, психологических проблемах и предрасположенности к лишнему весу. На своем примере она показывает, что любая женщина может не только добиться идеальной фигуры, но и надолго её сохранить. Канделаки призывает своих читательниц ставить правильные цели и осторожнее относиться к бодипозитиву. Ведь есть огромная разница между принятием себя и игнорированием заботы о здоровье", - пишет КР.

Личная практика и эксперты

Книга написана не только на личном опыте - Канделаки консультировалась и брала интервью у многих экспертов в области здорового образа жизни - диетологов, нутрициологов, тренеров, пластических хирургов.

Главный посыл книги - никаких диет, лишений и дискомфорта.

«Получая сотни запросов через социальные сети, я обнаружила, что большинство из них объединены общим заблуждением: под здоровым образом жизни подписчики понимают кратковременное усилие над собой и мучительную диету. Между тем практика, понимаемая как набор лишений и постоянный дискомфорт, приводит к частым срывам и потере достигнутого результата. Книга написана в том числе для того, чтобы развеять эти стереотипы. На личном примере я решила показать, как спорт и правильное питание переворачивают жизнь и приносят удовольствие не только от результата, но и от процесса его достижения», — говорит Тина Канделаки.


Ранее на Медикфорум мы писали о том, что Тина Канделаки восхитила сеть, показав подросшего сына.
Теги : Тина Канделаки

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