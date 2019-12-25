Тина Канделаки написала книгу, как достичь идеального тела

"Тина со всеми подробностями пишет о тяжелых препятствиях, психологических проблемах и предрасположенности к лишнему весу. На своем примере она показывает, что любая женщина может не только добиться идеальной фигуры, но и надолго её сохранить. Канделаки призывает своих читательниц ставить правильные цели и осторожнее относиться к бодипозитиву. Ведь есть огромная разница между принятием себя и игнорированием заботы о здоровье", - пишет КР.

Личная практика и эксперты

«Получая сотни запросов через социальные сети, я обнаружила, что большинство из них объединены общим заблуждением: под здоровым образом жизни подписчики понимают кратковременное усилие над собой и мучительную диету. Между тем практика, понимаемая как набор лишений и постоянный дискомфорт, приводит к частым срывам и потере достигнутого результата. Книга написана в том числе для того, чтобы развеять эти стереотипы. На личном примере я решила показать, как спорт и правильное питание переворачивают жизнь и приносят удовольствие не только от результата, но и от процесса его достижения», — говорит Тина Канделаки.