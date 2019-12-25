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«Вокруг ТВ»: Пелагея рассталась с молодым мужем

Пелагея и Иван Телегин

Поклонники не могли нарадоваться за яркую пару – Пелагею и ее молодого мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Однако, как выяснилось, в семье, где подрастает маленькая дочь Таисия, не все так гладко.

На днях стало известно, что и Пелагея, и Телегин удалили все совместные снимки со своих страниц в соцсети Instagram. Поклонники пары не на шутку забеспокоились, ведь в век цифровых технологий и соцсетей это может означать, что в семье серьезные проблемы.

По данным портала «Вокруг ТВ», 33-летняя Пелагея и 27-летний Телегин не живут вместе уже полгода, а хоккеиста то и дело видят в компании другой девушки. Однако пока что эта информация официально не подтверждена ни певицей, ни хоккеистом.

Впрочем, портал также сообщил, что проблемы в отношениях Пелагеи и Телегина появились еще в 2018 году. Тогда в Сети появилось видео, что Иван пригласил неизвестную девушку на свой день рождения в то время, как его супруги на мероприятии не было. По слухам, это и есть любовница хоккеиста.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Уже в 2017 году у них родилась дочь Таисия. 



Ранее портал «МедикФорум» писал о Максиме Галкине, который откровенно рассказал журналистам, как они с супругой выбирали суррогатную мать.
Теги : звезды, звездная жизнь, Пелагея, развод

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