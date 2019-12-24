  1. | | Галкин рассказал в деталях о том, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Галкин рассказал в деталях о том, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Алла Пугачева и Максим Галкин

24 декабря 2011 года, ровно восемь лет назад, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились. А в сентябре 2013 года у них появились двое детей – Лиза и Гарри. Пара никогда не скрывала, что малышей им выносила суррогатная мать.

В интервью Youtube-каналу «А поговорить?» артист решил в деталях рассказать о том, как они с супругой выбирали женщину, которая выносит им детей. Галкин признался, что они не были знакомы с ней лично, а она также не знала, для кого она родит малышей.

«Полная анонимность. Нам очень повезло, это был очень ответственный человек. У меня нет никаких внутренних этических противоречий. Как мы выбирали суррогатную мать? Этого человека нам помогали найти специалисты. Это и анкеты, и собеседования, видео», - сказал шоумен.


Что касается отцовских чувств, то они появились у Галкина сразу, как он увидел Лизу и Гарри. Он признается, что «моментально сошел с ума по детям». При этом это не зависело от того, ходила ли рядом с ним беременная жена или нет.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что латиноамериканский певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз благодаря суррогатной матери.
Теги : Алла Пугачева, суррогатная мать, звезды, дети звезд

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