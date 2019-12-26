«Все мы делаем ошибки»: Пелагея официально подтвердила развод с Телегиным
Накануне в Сети поползли слухи о том, что Пелагея и ее супруг Иван Телегин решили расстаться, несмотря на наличие маленького ребенка. Как выяснилось, грустные для многих поклонников пары известия оказались правдой.
На днях со страниц Пелагеи и Ивана Телегина пропали все совместные фотографии, что заставило фанатов не на шутку заволноваться. В четверг, 26 декабря, 33-летняя артистка подтвердила слухи – они с мужем действительно решили расстаться. Заявление сделал представитель Пелагеи на ее странице в Instagram.
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Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра» #пелагея #телегин
Звезда российской сцены выразила надежду на то, что им с Телегиным удастся сохранить уважительное отношение друг к другу и быть хорошими родителями для их дочери Таисии.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Уже в 2017 году у них родилась дочь Таисия. А в 2018 году у пары начались первые проблемы, как писал «МедикФорум».
Причиной расставания артистки и ее молодого мужа некоторые считают его новую пассию, которую он привел на день рождения в отсутствие супруги. Однако пока что эту информацию никто не подтверждал.
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