«Все мы делаем ошибки»: Пелагея официально подтвердила развод с Телегиным

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», - написал представитель артистки с ее слов.

«Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», - отметила Пелагея.