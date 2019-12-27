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Дженнифер Лопес поделилась романтичным снимком с возлюбленным

Дженнифер Лопес

На днях католики и протестанты всего мира отмечали Рождество. Звезды не стали исключением. Так, Дженнифер Лопес продемонстрировала, что ее рождественские праздники проходят в любви и согласии.

В светлый праздник Рождества 50-летняя Джей Ло решила порадовать поклонников в Instagram романтическим снимком со своим возлюбленным, 44-летним спортсменом Алексом Родригесом.



На снимке певица и мужчина, одетые в одинаковые наряды, слились в нежном поцелуе на фоне рождественской елки.

«Всех с Рождеством! Я люблю вас и желаю самого счастливого и прекрасного праздника!», - написала Лопес под фотографией.


Подписчики звезды Голливуда поблагодарили ее за поздравление и, в свою очередь, пожелали Лопес и Родригесу взаимной любви и счастья.

Напомним, что Джей Ло и Алекс Родригес начали встречаться в 2017 году. Весной 2019 года пара обручилась, но дату свадьбы они до сих пор так и не назначили. В 2018 и 2019 годах в СМИ просачивалась информация об изменах спортсмена, однако Лопес сделала вид, что ей все равно на слухи.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что 50-летняя Джей Ло показала идеальный пресс и подтянутую фигуру в обтягивающем костюме.
Теги : Дженнифер Лопес, любовь, звезды

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