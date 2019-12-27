Дженнифер Лопес поделилась романтичным снимком с возлюбленным

«Всех с Рождеством! Я люблю вас и желаю самого счастливого и прекрасного праздника!», - написала Лопес под фотографией.

В светлый праздник Рождества 50-летняя Джей Ло решила порадовать поклонников в Instagram романтическим снимком со своим возлюбленным, 44-летним спортсменом Алексом Родригесом.На снимке певица и мужчина, одетые в одинаковые наряды, слились в нежном поцелуе на фоне рождественской елки.Подписчики звезды Голливуда поблагодарили ее за поздравление и, в свою очередь, пожелали Лопес и Родригесу взаимной любви и счастья.Напомним, что Джей Ло и Алекс Родригес начали встречаться в 2017 году. Весной 2019 года пара обручилась, но дату свадьбы они до сих пор так и не назначили. В 2018 и 2019 годах в СМИ просачивалась информация об изменах спортсмена, однако Лопес сделала вид, что ей все равно на слухи.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 50-летняя Джей Ло показала идеальный пресс и подтянутую фигуру в обтягивающем костюме.