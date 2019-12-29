  1. | | 42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала аппетитные формы в красном платье с глубоким декольте

42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала аппетитные формы в красном платье с глубоким декольте

Ольга Орлова

Ольга Орлова не перестает вызывать восторг у своих поклонников, демонстрируя им свои роскошные формы и стройную фигуру. В этот раз 42-летняя певица и телеведущая произвела настоящий фурор в Сети, появившись в красном платье с глубоким декольте.

Новое фото ведущая «Дома-2» опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. Для очередного телеэфира Орлова надела облегающее платье красного цвета без бретелей с внушительным декольте, продемонстрировав свои женственные формы.



В подписи к снимку звезда телеэкранов отметила, что для нее необычно встречать Новый год без снега в Москве. Поклонники певицы и телеведущей рассказали ей, как с погодой обстоят дела в их городах, а также восхитились ее ярким предновогодним образом.

«Оля, вы красотка», «Какая вы красивая», «Изумительная», «Шикарная!», «Необыкновенно притягательная женщина!», «Красавица!», «Ольга, бомбически выглядите», «Аристократичная внешность», «Очень красиво платье!», - отметили подписчики в комментариях.


Ранее портал наш портал «МедикФорум» писал, что интернет-пользователи перестали узнавать популярную телеведущую Дану Борисову.
Теги : Ольга Орлова, стиль, звезды, фигура

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