Популярные актёры, которые стали сниматься во второсортном кино

Тейлор Лотнер

Деми Мур

Брендан Фрэйзер

Николас Кейдж

Адам Сэндлер

Для отличного актёра важно, чтобы роли были интересными, а сам фильм с его участием был качественным. Но не всегда так получается.После «Сумерек» красивый, молодой качок обрел любовь многих дам со всего мира. Но после этой саги ему не удалось поддерживать такой же уровень фильмов. Одним из самых провальных кино в его карьере стала «Погоня». Да, в прокате она не провалилась, но актёрская игра Лотнера была не очень качественной. Попытки реабилитироваться ни к чему не привели.С середины 80-х красотка Мур выстраивала (и довольно успешно) свою кинокарьеру. Но потом что-то пошло не так. Кино «Стриптиз» стало одним из самых худших в её истории, которое получило шесть статуэток антипремии «Золотая малина». Да и самой актрисе досталось от журналистов, которые раскритиковали её работу в этом кино. С тех пор особо качественных фильмов Мур не достаётся.Ещё до «Мумии» Фрейзер был популярен, но это кино сделало его настоящей звездой. После выхода этого фильма актёр не мог похвастаться интересными кино. Былую славу вернуть ему не получается до сих пор.«Без лица», «Поцелуй вампира» — как много было качественных работ у Кейджа. Но затем после перезапуска кино «Плетеный человек» карьера актёра пошла на спад. С каждым новым фильмом у него всё больше ничего не получалось. Одной из самых неудачных стала «Сумасшедшая езда», которая даже не окупилась. С тех пор год за годом он становится номинантом на «Золотую малину».Когда-то актёр был самым популярным и лучшим комиком Голливуда, снимал качественные фильмы. Было время, когда за съёмки он получал по 25 миллионов долларов. Но после кино «Такие разные близнецы» слава актёра начала меркнуть. Фильм получил 10 статуэток на премии «Золотая малина», в том числе выиграл в номинации «Худший фильм года». Сейчас Сэндлер снимается только в картинах собственного производства, но многие даже не попадают в прокат кинотеатров.