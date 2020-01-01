«Ирония судьбы»: каких актёров из культового новогоднего фильма уже нет в живых





31 декабря есть у каждого россиянина такая традиция — смотреть «Иронию судьбы». Да, сюжет известен с самого детства, да, фразы из фильма расхватали на цитаты, да, ничего нового из него мы уже не узнаем. Но всё равно смотрим, потому что история незадачливого Жени Лукашина волнует всех и каждого уже больше 40 лет.





С момента выхода фильма прошло много лет, поэтому неудивительно, что актёры — талантливые, красивые, запавшие нам в душу — покидают наш мир. Кого из актёров «Иронии судьбы» уже нет в живых, но как они попали в фильм и чем нам запомнились, расскажет MedikForum.ru.





Юрий Яковлев





Ипполитом Георгиевичем Юрий Яковлев стал совершенно случайно. На роль брошенного любовника режиссёр пригласил Олега Басилашвили, успел снять с ним несколько сцен. Но в разгар съёмок у актёра скончался отец, из-за этой трагедии Басилашвили отказался от участия в проекте. Яковлев пришёл на ум Эльдару Рязанову, с которым они вместе работали в «Гусарской балладе». Юрий Яковлев отлично вписался в образ Ипполита Георгиевича и даже привнёс собственный лоск. Коронные фразы: «О-о-о, тёпленькая пошла», «Какая гадость, какая гадость — эта ваша заливная рыба» — тоже придуманы им самым, чистой воды импровизация.





Александр Белявский





Один из друзей главного героя во время съёмок в «бане» (на самом деле в подвалах «Мосфильма») принёс на площадку водку. Дело в том, что сцены снимали в мае, когда отопление уже было отключено. Поэтому актёры мёрзли в лёгких простынях. Тогда-то Александру Белявскому и пришла мысль принести алкоголь, который они пили вместо воды. Рязанов заметил, что актёры выглядит слишком правдоподобно, и рассвирепел. На следующий день сцену переснимали, но она оказалась не такой удачной. Поэтому в итоговую версию «Иронии судьбы» вошли реальные пьяные кадры.





Георгий Бурков





Друг Жени Лукашина Миша, запомнившийся многим по фразе: «Я никогда не пьянею», на самом деле был прав. Именно его коллеги отправили извиняться перед Эльдаром Рязановым за то, что они натворили в тот пьяный день на площадке.





Любовь Соколова





Любовь Соколова сыграла 370 ролей в отечественном кино. Она даже внесена в книгу рекордов Гиннесса, как самая востребованная артистка. Большая часть ролей — второстепенные, многие из которых мамы главных героев. Ну, внешность у неё подходящая! Многие коллеги даже называли Любовь Сергеевну «наша всенародная киномама». А в «Иронии судьбы» она сыграла маму Нади.





Любовь Добржанская





Мама Жени в фильме произносит не так уж много фраз, но это действительно шедевр. Достаточно вспомнить, как она посылает в баню друга своего сына Павлика. Ну, а фразу: «Я мировая мама. Я сейчас все приготовлю и уйду к приятельнице», впоследствии произносилась многими женщинами в нашей стране.





Эльдар Рязанов





Режиссёра кинокартины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» сыграл в фильме пассажира самолёта, на которого постоянно заваливался пьяный Женя Лукашин. Кстати, историю режиссёр взял из реальной жизни. Правда, там друзья отправили пьяного друга в другой город на поезде в Киев. Сначала Рязанов долго смеялся, а потом понял, что лучше истории для новогодней комедии не придумать. И ведь у него получилось!