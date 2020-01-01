New Idea: 51-летняя Кайли Миноуг впервые выйдет замуж
Любовь можно найти в любом возрасте. Доказательством этому стала информация о том, что 51-летняя певица Кайли Миноуг совсем скоро обручится со своим возлюбленным.
Речь идет о 44-летнем креативном директоре журнала GQ Поле Соломонсе, с которым она встречается почти год. Пара познакомилась в феврале 2018 года через общих знакомых. По словам инсайдеров, Пол уже приобрел изумрудное кольцо от Cartier, и во время их совместной поездки в Австралию он задаст любимой заветный вопрос – готова ли она стать его женой.
Как сообщает издание New Idea, Соломонс уже договорился с сестрой певицы Дэнни подготовить ей сюрприз.
Газета отмечает, что Кайли без ума от своего бойфренда. В разговоре с журналистами она не раз признавалась, что счастлива в новых отношениях.
Напомним, что Кайли Миноуг никогда не состояла в официальном браке, а также у нее нет детей.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 33-летняя певица Пелагея и ее 27-летний супруг, хоккеист Иван Телегин разводятся, несмотря на наличие общего маленького ребенка.
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