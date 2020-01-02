Ольга Бузова и Давид Манукян: подробности их романа





Поклонники Ольги Бузовой давно желают ей обрести любящего и любимого мужчину, который защитил бы от всех невзгод и подарил наконец счастье. Ведь после разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова пробыла одна почти три года, успев построить успешную карьеру. В том числе телеведущая стала героиней шоу «Замуж за Бузову» и «План Б». Последний проект артистка покинула, так как заявила, что её сердце уже занято.





Как оказалось, мысли Ольги Бузовой занимает бллогер Давид Манукян. Кто это вообще такой и как сложился роман двух знаменитостей, рассказываем в материале.





Кто такой Давид Манукян





Давид Манукян, более известный под сценическим псевдонимом DAVA, родился в Новосибирске 16 марта 1993 года. С раннего возраста увлекался бальными танцами, даже стал профессиональным спортсменом. В 2011 году он победил в первенстве России и стал серебряным призёром первенства мира по танцам. Он окончил Сибирский университет управления и переехал в Москву.





Блог в Instagram Давид Манукян начал вести в 2017 году, набрав за 2 года более 9 миллионов подписчиков. А в 2018 году начал строить карьеру певца, хип-хоп исполнителя. Тогда он записал песню «Внутри» совместно с Кариной Лазарьянц. Затем он выпустил треки «BOOM», «Танцуй как пчела», «Милада», «Дикая любовь», «Скорость» и другие. В том числе он стал работать с Ольгой Бузовой, которая в какой-то момент тоже открыла в себе желание петь на всю страну.





Отношения Давида Манукяна и Ольги Бузовой





Первой совместной работой Ольги Бузовой и Давида Манукяна стали съёмки клипа «Лайкер», который активно обсуждали после его опубликования в Сети. Это случилось в середине августа 2019 года. Манукян сыграл главную роль в этом клипе. Несколько недель поклонники творчества обоих артистов обсуждали возможные романтические отношения, да и совместные видео с Давидом постоянно подогревали интерес публики.





Но слухи о романе никак не комментировали ни Давид Манукян, ни Ольга Бузова. Поклонникам оставалось только гадать, да сопоставлять различные факты. В итоге они пришли к выводу, что Давид и Ольга часто проводят время вместе. А кольцо на безымянном пальце Бузовой натолкнуло многих на мысли, что прошла тайная помолвка. Позднее телеведущая опровергла эти слухи.





К тому же Ольга Бузова приняла участие в проекте «План Б», где искала свою любовь. Но в самом конце она отказалась выбирать из двух оставшихся парней. В финале она заявила, что её сердце занято.





«Я решила пропустить "план Б" и перейти к "плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе», — рассказала Ольга Бузова.





Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна





После этого смысла скрывать свои отношения у Ольги Бузовой и Давида Манукяна не было. 24 декабря они презентовали новую песню «Мандаринка», а уже через четыре дня девушка откровенно рассказала о новом романе. При этом дала понять, что выставлять отношения на показ она не собирается.





Впрочем, своё это обещание телеведущая не сдержала. С тех пор в её соцсетях полным-полно совместным с Манукяном видеозаписей. Сейчас парочка отправилась отдыхать в Куршевель. Как сложится их роман, пока неизвестно, но специалист уверил, что у этих отношений может быть счастливое будущее. Астролог Сергей Седашев рассказал, что у их знаков зодиака неплохие перспективы. Ольга по гороскопу Козерог, а Давид — Рыбы.





«Козероги и Рыбы неплохо сочетаются. Это два пассивных знака. Конечно, всегда лучше в парах сочетаются земные знаки с земными, а водные с водными, но в целом и этот вариант очень неплох. По энергетике они тоже немного схожи. Козероги могут успокаивать Рыб, которые являются более эмоциональными личностями. Козероги по характеру более сдержанные, и в этом смысле они очень дополняют друг друга», — считает Сергей Седашев.





Как сложится на самом деле — покажет будущее.