У звезды сериала «Московские тайны» Евгения Пронина родился первенец

«Сын! Гарри Пронин! 31 декабря! Спасибо, любимая @christina_arust, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и люблю! Новый год и Новая жизнь!», - подписал 39-летний Пронин трогательный снимок, на котором он держит новорожденного.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда сериалов «Разведчицы», «Небо в огне» и цикла детективов «Московские тайны» с радостью сообщил, что 31 декабря у него родился первенец. Мальчика назвали Гарри.Многочисленные поклонники сразу же принялись поздравлять пару с пополнением в семье.Малыша Пронину родила его супруга, продюсер Кристина Арустамова, с которой они поженились в январе 2019 года. Кристина на 15 лет моложе своего мужа.Ранее наш портал «МедикФорум» перечислил российских мужчин-знаменитостей, которые растят более пяти детей.