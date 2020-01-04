21-летняя внучка Боярского восхитила Сеть роскошными формами в купальнике

Екатерина Боярская, Михаил Боярский и Елизавета Боярская

21-летняя внучка Михаила Боярского проводит новогодние каникулы в теплых краях, откуда с удовольствием делится живописными фотографиями. Особо привлек внимание подписчиков новый снимок, на котором Екатерина позирует в одном купальнике и халате нараспашку.

На своей странице в соцсети Instagram 21-летняя Боярская поделилась кадром, где она запечатлена в черном слитном купальнике, демонстрирующим ее роскошные женственные формы.

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Многие подписчики отметили, что природа наградила Екатерину прекрасной фигурой, которой можно только позавидовать, и засыпали девушку комплиментами.

«Просто превосходная!», «Секси», «Красотка!», «Роскошная», «Катюш, ты безупречна», «Очень эффектная девушка!!!», «Просто богиня», «Конфетка», — восхищенно написали интернет-пользователи в комментариях.


Екатерина Боярская – внучка Михаила Боярского и дочь его старшего сына Михаила.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что телеведущая Ольга Орлова показалась в Сети с новой прической и без макияжа и стала неузнаваемой, по мнению поклонников.
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