47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

«Мэддены поздравляют вас с Новым годом! Мы очень счастливы и благодарны начать это новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и пополнила нашу семью», - написала Камерон Диас.

О пополнении в семье Диас рассказала на своей странице в соцсети Instagram . У 47-летней актрисы и ее супруга, 40-летнего музыканта Бенджи Мэддена родилась дочь. Девочка по имени Рэддикс стала первенцем для обоих артистов.Аналогичное послание опубликовал у себя в соцсети ее супруг, музыкант группы GoodCharlotte Бенджи Мэдден, с которым она поженилась в 2015 году.Диас сразу предупредила, что пара не будет публиковать фотографии дочери, оберегая ее частную жизнь. Известно, что Камерон Диас много лет пыталась забеременеть, но ей это не удавалось. По некоторым данным, маленькая Рэддикс была зачата с помощью процедуры ЭКО. Ранее портал «Медикфорум» писал , что у звезды сериала «Московские тайны» Евгения Пронина и его молодой супруги родился первенец.