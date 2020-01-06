Шестилетняя Лиза Галкина продемонстрировала в Сети способности телеведущей
Максим Галкин – не только известный шоумен, но и активный пользователь соцсетей. Особенно ему нравится делиться с поклонниками умилительными фотографиями и видеороликами со своими детьми.
В этот раз артист опубликовал на своей странице в Instagram небольшой видеоролик, на котором его шестилетняя дочь Лиза демонстрирует способности телеведущей. Сразу видно, что девочка растет артистичной, прямо как ее «звездные» родители.
[media=https://www.instagram.com/p/B6-LS5zHdY4/]
«Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», - с юмором написал Максим.
Пользователи Сети восхитились таланту маленькой Лизы и не смогли удержаться от комплиментов в ее адрес.
«Актриса», «Звездочка», «Неужели сама придумала, Лизок», «Молодцы», «Замечательная ведущая», «Лизочку нужно снимать в кино, талантище», «Лиза просто звезда», «Артистка маленькая», - написали фанаты в комментариях.
Напомним, недавно Максим Галкин откровенно рассказал, как они с Аллой Пугачевой выбирали суррогатную мать для своих детей.
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