Шестилетняя Лиза Галкина продемонстрировала в Сети способности телеведущей

«Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», - с юмором написал Максим.

«Актриса», «Звездочка», «Неужели сама придумала, Лизок», «Молодцы», «Замечательная ведущая», «Лизочку нужно снимать в кино, талантище», «Лиза просто звезда», «Артистка маленькая», - написали фанаты в комментариях.