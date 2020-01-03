Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой

«Предновогоднее настроение», — подписал трогательное видео артист.

«Лиза даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы», «Хорошо играет», «Чудо-малышка!», «Лиза, за игру на инструменте — браво!!! Конечно же лайк», «Лиза... ну точно Алла Борисовна!», «Ничего себе, артистка», «Какая Лизочка молодец, играет! Просто прелесть», «Как классно! Лиза играет песню «Миллион алых роз»!!! Гарик танцует брейк!!! Супер! С наступающим Вас!!! Вы лучше всех», «Лапуля талантливая», - отметили подписчики в комментариях.