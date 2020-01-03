Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой
Шестилетние Гарри и Лиза – настоящие любимчики поклонников пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Шоумен то и дело делится у себя в соцсетях новыми событиями из жизни своих детей.
В этот раз 43-летний Галкин опубликовал на своей странице в Instagram небольшой видеоролик, на котором его дочь Лиза исполняет на мини-пианино легендарный хит Аллы Пугачевой – «Миллион алых роз».
«Предновогоднее настроение», — подписал трогательное видео артист.
Многих поклонников Максима Галкина по-настоящему умилил видеоролик с Лизой, и они осыпали талантливую девочку комплиментами.
«Лиза даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы», «Хорошо играет», «Чудо-малышка!», «Лиза, за игру на инструменте — браво!!! Конечно же лайк», «Лиза... ну точно Алла Борисовна!», «Ничего себе, артистка», «Какая Лизочка молодец, играет! Просто прелесть», «Как классно! Лиза играет песню «Миллион алых роз»!!! Гарик танцует брейк!!! Супер! С наступающим Вас!!! Вы лучше всех», «Лапуля талантливая», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что Максим Галкин откровенно рассказал, как они с супругой выбирали суррогатную мать для рождения детей.
Оставить комментарий