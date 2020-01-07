42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
Ольга Орлова, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, отправилась на новогодние каникулы в теплые края. Для отдыха телеведущая выбрала Таиланд, откуда она щедро делится живописными фотографиями.
В этот раз 42-летняя Орлова решила продемонстрировать поклонникам свои женственные формы. Для этого телезвезда сделала пикантный снимок, на котором она запечатлена в одном бикини на фоне моря. А в руках Ольга держит кокосы, прикрывающие самые «интересные» места.
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Если честно, всегда с большим удивлением читаю негативные комментарии под фотками) Вот если мне человек не интересен- я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость. Поэтому я закрыла комментарии на своей странице для тех, кто на меня не подписан. Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь! Для вас я всегда на связи ??? Я уверена что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора ! ? Поэтому, хотела спросить: Кому кокосы???? ? ??
Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы «Блестящие» держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
«Олечка, выглядите просто великолепно», «Фигура просто огонь», «Всем бы так выглядеть в вашем возрасте», «Фигура просто супер!!!», «Бомба!», - восхищенно написали поклонники в комментариях.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 43-летняя Дана Борисова продемонстрировала фигуру в купальнике без фотошопа, чем вызвала настоящий фурор в Сети.
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