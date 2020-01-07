42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

«Олечка, выглядите просто великолепно», «Фигура просто огонь», «Всем бы так выглядеть в вашем возрасте», «Фигура просто супер!!!», «Бомба!», - восхищенно написали поклонники в комментариях.

В этот раз 42-летняя Орлова решила продемонстрировать поклонникам свои женственные формы. Для этого телезвезда сделала пикантный снимок, на котором она запечатлена в одном бикини на фоне моря. А в руках Ольга держит кокосы, прикрывающие самые «интересные» места.Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы «Блестящие» держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.Ранее наш портал «Медикфорум» писал , что 43-летняя Дана Борисова продемонстрировала фигуру в купальнике без фотошопа, чем вызвала настоящий фурор в Сети.