Ксения Бородина состарила себя и немало испугала многих поклонников
Ксения Бородина решила провести новогодние каникулы в солнечном Таиланде, откуда она с удовольствием делится яркими снимками. Однако новое фото немало напугало многих поклонников.
Тренд на состаривание себя в соцсетях «отгремел» несколько месяцев назад, но ведущая «Дома-2» решила наконец-то опробовать его на себе. Так, она разместила кадр, на котором ее кожа выглядит неестественно дряблой для ее возраста. Судя по всему, Бородина воспользовалась специальным фильтром.
«Девочки, говорят если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться», - написала Ксения.
Однако далеко не все интернет-пользователи оценили юмор телезвезды, а многие даже испугались.
«Неудачное фото», «О Боже», «Ксюх, реально будто лет 50», «Я аж испугалась», «Ой, что-то сердце прихватило», «Это что такое??? Зачем такое фото выкладывать?», «Блин, а я в начале испугалась», «Удалите это фото! Какое неудачное! Ужас!!! Как бабка старая!», - возмутились подписчики в комментариях.
Тем временем, соведущая Бородиной по «Дому-2» Ольга Орлова демонстрирует себя в более выигрышном виде. Так, она показала поклонникам свою стройную фигуру в купальнике.
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