Ксения Бородина состарила себя и немало испугала многих поклонников

«Девочки, говорят если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться», - написала Ксения.

«Неудачное фото», «О Боже», «Ксюх, реально будто лет 50», «Я аж испугалась», «Ой, что-то сердце прихватило», «Это что такое??? Зачем такое фото выкладывать?», «Блин, а я в начале испугалась», «Удалите это фото! Какое неудачное! Ужас!!! Как бабка старая!», - возмутились подписчики в комментариях.