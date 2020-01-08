В Сети отметили, что дочь Гузеевой растет настоящей копией мамы

«Только любовь делает нас людьми. Пусть вам всем в Новом Году будет тепло! Счастливо и радостно!», - пожелала ведущая программы «Давай поженимся» своим подписчикам.

«Красотки, доча - копия мамы», «Красивая девочка, и не менее красивая мама», «Мамина доча», «Похожа на маму», «Две красотки», «Мама и дочка! Такая порода в лицах», «Вы очень-очень красивая! И ваша доченька похожа на вас», - написали интернет-пользователи в комментариях.