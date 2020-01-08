В Сети отметили, что дочь Гузеевой растет настоящей копией мамы
Лариса Гузеева – не только известная актриса и телеведущая, но и заботливая мать. У всеми любимой артистки есть дочь Ольга, которой Гузеева очень гордится. Многие также отмечают, что девушка растет настоящей копией своей красавицы-мамы.
На своей странице в соцсети Instagram 60-летняя Гузеева опубликовала снимок, на котором она позирует вместе с 19-летней дочерью Ольгой.
«Только любовь делает нас людьми. Пусть вам всем в Новом Году будет тепло! Счастливо и радостно!», - пожелала ведущая программы «Давай поженимся» своим подписчикам.
В комментариях поклонники поблагодарили Гузееву за теплые пожелания, а также отметили невероятное сходство Оли с мамой.
«Красотки, доча - копия мамы», «Красивая девочка, и не менее красивая мама», «Мамина доча», «Похожа на маму», «Две красотки», «Мама и дочка! Такая порода в лицах», «Вы очень-очень красивая! И ваша доченька похожа на вас», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Отметим, что у Ларисы Гузеевой также есть сын Георгий, ему 29 лет.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 45-летняя американская актриса Хлоя Севиньи впервые станет мамой.
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