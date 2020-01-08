50-летняя Эвелина Бледанс показала стройную фигуру в купальнике
Советская и российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс не перестает радовать своих поклонников. В Рождество артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру, позавидовать которой могут даже многие молодые девушки.
Рождество Эвелина Бледанс встречала в компании своих звездных друзей – Елены Ханги, певца Шуры, певицы Алены Свиридовой и многих других.
У себя в Instagram 50-летняя Бледанс показала кадры со встречи, где она встречает певца Шуру в одном зеленом купальнике.
Сам артист не смог сдержать эмоций по поводу того, как хорошо выглядит его подруга. Стройностью Эвелины восхитились также и ее подписчики.
«Восхищаюсь фигурой!!! Силой воли!!!», «А мне все понравилось, фигура супер», «Отличная фигура», «Прекрасная и неповторимая Эвелина!!! Вы сказочно красивая», «Фигурка как у куколки», - написали поклонники в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике и вызвала настоящий фурор в Сети.
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