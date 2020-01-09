Ольга Орлова дала совет мужчинам, как завоевать сердце женщины
Ольга Орлова – известная певица и телеведущая, а также просто красивая женщина. Артистка не скрывает, что у нее всегда было много поклонников, но сейчас в ее сердце есть только один мужчина.
Новогодние каникулы 42-летняя Орлова проводит в солнечном Таиланде и, по слухам, не одна. На своей странице в Instagram она поделилась кадрами романтического вечера, который ей устроил возлюбленный. Телезвезда запечатлена в ванной из лепестков роз.
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Мой невероятный романтический вечер ? ??? Как это важно быть на одной волне со своим мужчиной ?? Женщине необходимо чувствовать себя королевой?? Нас нужно любить и баловать, тогда мы горы свернём для своих мужчин! Ведь нет ничего сложного зажечь свечи у себя в квартире, наполнить ванну, усыпать её лепестками хотя бы пяти роз..., взять за руки свою любимую и сказать: «Дорогая, у меня для тебя сюрприз...» ? Правда же , мои Королевы)))? ??
Также ведущая «Дома-2» дала несколько советов читателям-мужчинам о том, как завоевать сердце практически любой женщины. По ее словам, главное – это дать любимой понять, что она – королева.
«Женщине необходимо чувствовать себя королевой. Нас нужно любить и баловать, тогда мы горы свернём для своих мужчин! Ведь нет ничего сложного зажечь свечи у себя в квартире, наполнить ванну, усыпать её лепестками хотя бы пяти роз..., взять за руки свою любимую и сказать: «Дорогая, у меня для тебя сюрприз...», - написала Ольга.
По некоторым данным, сейчас Орлова встречается с бизнесменом, который на несколько лет старше ее. Своего возлюбленного ведущая «Дома-2» предпочитает скрывать от общественности.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 42-летняя Орлова порадовала поклонников фотографией, на которой она позирует в одном купальнике.
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