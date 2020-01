Ольга Орлова дала совет мужчинам, как завоевать сердце женщины

View this post on Instagram

Мой невероятный романтический вечер ? ??? Как это важно быть на одной волне со своим мужчиной ?? Женщине необходимо чувствовать себя королевой?? Нас нужно любить и баловать, тогда мы горы свернём для своих мужчин! Ведь нет ничего сложного зажечь свечи у себя в квартире, наполнить ванну, усыпать её лепестками хотя бы пяти роз..., взять за руки свою любимую и сказать: «Дорогая, у меня для тебя сюрприз...» ? Правда же , мои Королевы)))? ??