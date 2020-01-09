Ольга Орлова дала совет мужчинам, как завоевать сердце женщины

«Женщине необходимо чувствовать себя королевой. Нас нужно любить и баловать, тогда мы горы свернём для своих мужчин! Ведь нет ничего сложного зажечь свечи у себя в квартире, наполнить ванну, усыпать её лепестками хотя бы пяти роз..., взять за руки свою любимую и сказать: «Дорогая, у меня для тебя сюрприз...», - написала Ольга.

Новогодние каникулы 42-летняя Орлова проводит в солнечном Таиланде и, по слухам, не одна. На своей странице в Instagram она поделилась кадрами романтического вечера, который ей устроил возлюбленный. Телезвезда запечатлена в ванной из лепестков роз.Также ведущая «Дома-2» дала несколько советов читателям-мужчинам о том, как завоевать сердце практически любой женщины. По ее словам, главное – это дать любимой понять, что она – королева.По некоторым данным, сейчас Орлова встречается с бизнесменом, который на несколько лет старше ее. Своего возлюбленного ведущая «Дома-2» предпочитает скрывать от общественности.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 42-летняя Орлова порадовала поклонников фотографией, на которой она позирует в одном купальнике.