50-летняя Дженнифер Лопес блистала на кинопремии в голубом платье с глубоким декольте

Дженнифер Лопес

Многие до сих пор не верят, что минувшим летом латиноамериканской певице Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет, настолько хорошо и молодо она выглядит. На кинопремии в Лос-Анджелесе Джей Ло еще раз доказала это, появившись на публике в эффектном наряде.

В Калифорнии состоялась премия кинокритиков LA Film Critics Awards. Больше всего внимания к себе приковала Лопес, появившись на красной ковровой дорожке в небесно-голубом платье Elie Saab с внушительным декольте. Образ звезды Голливуда дополнил яркий макияж глаз, также в голубых тонах.



Дженнифер Лопес получила награду за главную роль в криминальной комедии «Стриптизерши», а также множество комплиментов от поклонников и модных критиков. 



Фотографии с мероприятия уже появились на фанатских страничках Лопес в Instagram.

50-летняя Джей Ло действительно может похвастаться идеальной фигурой. Недавно она продемонстрировала поклонникам идеальный пресс в обтягивающем спортивном костюме.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Онколог Джулия Росс: «Всегда обращайтесь к врачу при внезапной, сильной боли в животе»
Певица Нюша не постеснялась показаться поклонникам без макияжа
Mash: 80-летнюю актрису Галину Польских экстренно госпитализировали