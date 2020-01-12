50-летняя Дженнифер Лопес блистала на кинопремии в голубом платье с глубоким декольте
Многие до сих пор не верят, что минувшим летом латиноамериканской певице Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет, настолько хорошо и молодо она выглядит. На кинопремии в Лос-Анджелесе Джей Ло еще раз доказала это, появившись на публике в эффектном наряде.
В Калифорнии состоялась премия кинокритиков LA Film Critics Awards. Больше всего внимания к себе приковала Лопес, появившись на красной ковровой дорожке в небесно-голубом платье Elie Saab с внушительным декольте. Образ звезды Голливуда дополнил яркий макияж глаз, также в голубых тонах.
Дженнифер Лопес получила награду за главную роль в криминальной комедии «Стриптизерши», а также множество комплиментов от поклонников и модных критиков.
Фотографии с мероприятия уже появились на фанатских страничках Лопес в Instagram.
50-летняя Джей Ло действительно может похвастаться идеальной фигурой. Недавно она продемонстрировала поклонникам идеальный пресс в обтягивающем спортивном костюме.
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