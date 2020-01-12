Mash: 80-летнюю актрису Галину Польских экстренно госпитализировали
Тревожная новость для поклонников 80-летней советской и российской актрисы Галины Польских. По данным СМИ, артистке потребовалась экстренная госпитализация из-за резкого ухудшения самочувствия.
Как информирует Telegram-канал Mash, у народной артистки РСФР случился гипертонический криз и сильно повысилось давление. После этого родственники приняли решение о немедленной госпитализации Галины Александровны.
Как сейчас себя чувствует актриса, пока не сообщается.
Известно, что в 2018 году Галина Польских уже попадала в больницу из-за сильных болей в сердце. Однако сама артистка говорила, что речь шла не о экстренной госпитализации, а о плановой проверке. Так, ежегодно она ставит капельницы и проходит небольшое лечение в больнице.
Галина Польских сыграла в более чем ста кинокартинах и сериалах.
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