Умер отец Дуэйна Скалы Джонсона
Легендарный рестлер Роки Джонсон, чье имя внесено в Зал славы WWE, скончался в возрасте 75 лет. Свою профессиональную карьеру он начинал еще в 1960-е годы.
Не стало одного из самых легендарных американских рестлеров, чье имя внесено в Зал славы WWE, Роки Джонсона. Впрочем, подавляющему большинству людей он известен, прежде всего, как отец кинозвезды Дуэйна Скалы Джонсона, актера из фильмов "Царь скорпионов", "Небоскреб", "Джуманджи" и многих других. Сам Дуйэн тоже пошел по стопам своего отца и развивал очень успешную карьеру рестлера, но затем на фоне триумфа первых фильмов со своим участием целиком переключился на Голливуд. В среду появилось сообщение о том, что его отец, известный на рестлерском ринге под именем Soul Man, скончался в возрасте 75 лет. Причины и обстоятельства смерти знаменитого спортсмена и шоумена пока не сообщаются.
Его настоящее имя Уйэд Даглас Боуэлс (Wayde Douglas Bowles), а свою профессиональную карьеру он начинал в 1960-е. Лишь через 20 лет Роки Джонсон достиг вершин и был введен в состав профессиональной ассоциации WWE. А в ее Зал славы он попал в 2008 году, причем активное участие в почетной церемонии принимал его сын Дуйэн. WWE опубликовала заявление, в котором выражены скорбь по поводу ухода Роки Джонсона из жизни, а также соболезнования в адрес его родственников, друзей и фанатов. Профессиональные рестлеры пишут в социальных сетях о том, что уход Роки - "печальная страница в истории рестлинга".
Свою профессиональную карьеру он закончил в 1991 году. У Роки Джонсона помимо знаменитого сына Дуэйна остались еще двое детей Кертис и Ванда от первого брака, а также вдова Дана Мартин, свадьбу с которой он сыграл в 2004 году. Ну а на фото мы видим Рока с его бывшей женой Авой Матия (Ava Matia) и их общим сыном Дуэйном на церемонии установки именной плиты Скалы в Аллее славы Голливуда, которая прошла в 2015 году. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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