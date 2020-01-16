Дженнифер Лопес поделилась в Сети редким фото с подросшими детьми
50-летняя Дженнифер Лопес – не только успешная и востребованная певица и актриса, но и счастливая мать двойняшек – сына Макса и дочери Эмми. При этом артистка не любит афишировать свою семейную жизнь, но в этот раз она решила сделать исключение.
На своей странице в соцсети Instagram 50-летняя Лопес опубликовала редкое фото, на котором она запечатлена в домашней обстановке с детьми – 11-летними Максом и Эмми. Они рождены от бывшего мужа Джей Ло - певца Марка Энтони.
«Перерыв между съемками для домашних заданий и объятий», - подписала трогательный снимок певица.
Домашнее фото с детьми Дженнифер Лопес по-настоящему умилило подписчиков поп-звезды, и они осыпали «звездную» маму и ее наследников комплиментами.
«Это так мило», «Лучшая мама», «Вы самые сладкие», — вот лишь некоторые комментарии под снимком.
Напомним, что Дженнифер Лопес родила Макса и Эмми в 2008 году в браке с Марком Энтони. В 2011 году пара рассталась. Сейчас Джей Ло встречается с бейсболистом Алексом Родригесом.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 50-летняя Лопес стала настоящей звездой кинопремии в голубом платье с глубоким декольте.
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