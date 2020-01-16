Певица Нюша взволновала Сеть откровенным фото в купальнике

«Шикарная», «Девочка – огонь», «Шикарная фигура у вас», «Осталось в журнале Playboy выйти», «Муж как отреагировал на это?», «Не стыдно вам, девушка?», «Ай-ай - ай, зачем все выставляют на показ свою пятую точку, не красиво это, стыдно», «Ничего уже у "звёзд" тайного не осталось. Все наизнанку», - отметили подписчики в комментариях.

29-летняя певица в последнее время все чаще демонстрирует свою стройную фигуру в Instagram , но последний снимок вызвал настоящий ажиотаж в Сети. На фото молодая мама позирует в недвусмысленной позе в купальнике на пляже, демонстрируя свои женственные формы.Мнения подписчиков певицы в этот раз разделились. Большинству снимок в купальнике понравился, но нашлось и немало тех, кто посчитал его вульгарным и пошлым.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 29-летняя Нюша не постеснялась показаться в Сети без грамма косметики на лице, продемонстрировав свою естественную красоту.