Певица Нюша не постеснялась показаться поклонникам без макияжа

«Не существует ничего отдельно от нашего сознания...заказчик всех своих уроков и «наказаний» - ты сам!», - подписала снимок артистка.

«Без косметики вообще красотка», «Нюша, ты такая красивая без макияжа», «Красотка», «Очень нравится фотография, ты здорово выглядишь», «Очаровательна», - написали фанаты в комментариях.