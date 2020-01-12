Певица Нюша не постеснялась показаться поклонникам без макияжа
Певица Нюша, как и многие другие российские звезды, новогодние каникулы решила провести в теплых краях. Артистка выбрала остров Бали, куда она отправилась отдыхать и набираться сил.
На своей странице в соцсети Instagram 29-летняя Нюша опубликовала снимок, на котором она сидит возле бассейна в одном купальнике, с распущенными мокрыми волосами и без грамма косметики на лице. Судя по всему, в отпуске певица решила отдохнуть от макияжа, без которого она не может обойтись в силу своей профессиональной деятельности.
«Не существует ничего отдельно от нашего сознания...заказчик всех своих уроков и «наказаний» - ты сам!», - подписала снимок артистка.
Многие поклонники оценили естественную красоту Нюши и заметили, что без косметики она выглядит даже лучше.
«Без косметики вообще красотка», «Нюша, ты такая красивая без макияжа», «Красотка», «Очень нравится фотография, ты здорово выглядишь», «Очаровательна», - написали фанаты в комментариях.
Напомним, что в конце декабря Нюша впервые показала лицо годовалой дочери, которую она родила в ноябре 2018 года от бизнесмена Игоря Сивова.
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