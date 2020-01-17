34-летняя Ляйсан Утяшева кардинально сменила прическу

«И снова новая прическа — каре. Надолго ли? Мне кажется, я оборотень», - подписала снимок Ляйсан.

«Красивая какая Ляйсан», «Смена имиджа вам очень идет», «С каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю», «Эксперименты всегда хорошо», «Супер, стали строгая, тонкая, интеллигентная, еще сильнее, красивая, очень идет», «Три волосинки на голове осталось. Зачем было высветляться!?», «Все волосы жженые», «По моему скромному мнению вам больше идёт с длинными», - отметили подписчики в комментариях.