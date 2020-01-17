34-летняя Ляйсан Утяшева кардинально сменила прическу
В последнее время Ляйсан Утяшева все чаще удивляет поклонников. Так, недавно 34-летняя спортсменка поразила всех, сменив темный цвет волос на светлый, а теперь она и вовсе кардинально поменяла стрижку.
На своей странице в соцсети Instagram Утяшева опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своим мужем, юмористом Павлом Волей. Девушка продемонстрировала поклонникам новый образ.
«И снова новая прическа — каре. Надолго ли? Мне кажется, я оборотень», - подписала снимок Ляйсан.
Мнения поклонников разделились. Большинство из них оценили перемены в образе Утяшевой, но нашлись и те, кто раскритиковал новую стрижку знаменитости.
«Красивая какая Ляйсан», «Смена имиджа вам очень идет», «С каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю», «Эксперименты всегда хорошо», «Супер, стали строгая, тонкая, интеллигентная, еще сильнее, красивая, очень идет», «Три волосинки на голове осталось. Зачем было высветляться!?», «Все волосы жженые», «По моему скромному мнению вам больше идёт с длинными», - отметили подписчики в комментариях.
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