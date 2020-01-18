Фото 51-летней Светланы Бондарчук без макияжа вызвало споры в Сети

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук продолжает отдыхать на Мальдивах и не спешит возвращаться к московскому ритму жизни. 51-летняя светская львица замечательно проводит время на островах и делится живописными фотографиями в Сети. Однако новый снимок вызвал немало споров.

На своей странице в соцсети Instagram Бондарчук поделилась кадром, на котором она запечатлена без привычной укладки и макияжа. Мнения поклонников разделились. Большинство похвалили Светлану за смелый поступок и отсутствие страха показать себя «без прикрас», а другие посчитали, что таким снимкам не место в Сети.

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Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес, Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой, Оттого что я о тебе спою — как никто другой. Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, У всех золотых знамен, у всех мечей, Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — Оттого что в земной ночи я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной, Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой, И в последнем споре возьму тебя — замолчи!- У того, с которым Иаков стоял в ночи. Но пока тебе не скрещу на груди персты — О проклятие!- у тебя остаешься — ты: Два крыла твои, нацеленные в эфир,- Оттого, что мир — твоя колыбель, и могила — мир! М.Ц. ?

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«Вы роскошны», «Такая нежная девочка», «Хороша», «Красотка», «Светлана прекрасная!», «Вы красавица», «Мадам, а Вы без комплексов, однако…», «Уже не девочка, зачем все изъяны напоказ выставлять?», «Несолидно в вашем возрасте такие снимки показывать всем», «Как не в бикини, так полуголая, бабулька отрывается», - написали интернет-пользователи.

После этого главред журнала Hello обратилась к своей аудитории с вопросом, почему в России так много людей, которые любят попрекать взрослых женщин их возрастом. Причем, чаще всего это делают именно женщины.

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Давайте поговорим о возрасте???? Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это?? Зависть? Желания перенести свои комплексы и несчастья на других? Ханжество ? Или просто глупость? Мне очень интересно, что ВЫ думаете! И как заставить российских женщин не быть зацикленными на возрасте?Как это сделать? Мужчины, ваше мнение нам важно очень ?? давайте поболтаем на эту тему ??????????????? ??????

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Ранее портал «Медикфорум» писал, что без макияжа не постеснялась показаться публике известная российская актриса Елизавета Боярская.
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