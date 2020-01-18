Фото 51-летней Светланы Бондарчук без макияжа вызвало споры в Сети

«Вы роскошны», «Такая нежная девочка», «Хороша», «Красотка», «Светлана прекрасная!», «Вы красавица», «Мадам, а Вы без комплексов, однако…», «Уже не девочка, зачем все изъяны напоказ выставлять?», «Несолидно в вашем возрасте такие снимки показывать всем», «Как не в бикини, так полуголая, бабулька отрывается», - написали интернет-пользователи.

На своей странице в соцсети Instagram Бондарчук поделилась кадром, на котором она запечатлена без привычной укладки и макияжа. Мнения поклонников разделились. Большинство похвалили Светлану за смелый поступок и отсутствие страха показать себя «без прикрас», а другие посчитали, что таким снимкам не место в Сети.После этого главред журнала Hello обратилась к своей аудитории с вопросом, почему в России так много людей, которые любят попрекать взрослых женщин их возрастом. Причем, чаще всего это делают именно женщины.Ранее портал «Медикфорум» писал , что без макияжа не постеснялась показаться публике известная российская актриса Елизавета Боярская.