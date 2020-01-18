Фото 51-летней Светланы Бондарчук без макияжа вызвало споры в Сети
Светлана Бондарчук продолжает отдыхать на Мальдивах и не спешит возвращаться к московскому ритму жизни. 51-летняя светская львица замечательно проводит время на островах и делится живописными фотографиями в Сети. Однако новый снимок вызвал немало споров.
На своей странице в соцсети Instagram Бондарчук поделилась кадром, на котором она запечатлена без привычной укладки и макияжа. Мнения поклонников разделились. Большинство похвалили Светлану за смелый поступок и отсутствие страха показать себя «без прикрас», а другие посчитали, что таким снимкам не место в Сети.
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Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес, Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой, Оттого что я о тебе спою — как никто другой. Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, У всех золотых знамен, у всех мечей, Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — Оттого что в земной ночи я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной, Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой, И в последнем споре возьму тебя — замолчи!- У того, с которым Иаков стоял в ночи. Но пока тебе не скрещу на груди персты — О проклятие!- у тебя остаешься — ты: Два крыла твои, нацеленные в эфир,- Оттого, что мир — твоя колыбель, и могила — мир! М.Ц. ?
После этого главред журнала Hello обратилась к своей аудитории с вопросом, почему в России так много людей, которые любят попрекать взрослых женщин их возрастом. Причем, чаще всего это делают именно женщины.
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Давайте поговорим о возрасте???? Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это?? Зависть? Желания перенести свои комплексы и несчастья на других? Ханжество ? Или просто глупость? Мне очень интересно, что ВЫ думаете! И как заставить российских женщин не быть зацикленными на возрасте?Как это сделать? Мужчины, ваше мнение нам важно очень ?? давайте поболтаем на эту тему ??????????????? ??????
Ранее портал «Медикфорум» писал, что без макияжа не постеснялась показаться публике известная российская актриса Елизавета Боярская.
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