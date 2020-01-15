Елизавета Боярская продемонстрировала в Сети естественную красоту без макияжа
Новогодние каникулы подошли к концу, и многие российские звезды, которые решили провести их в теплых краях, возвращаются на родину. 34-летняя актриса Елизавета Боярская – не исключение. Однако напоследок она решила поделиться живописным снимком с отдыха, который очаровал многих поклонников.
На своей странице в соцсети Instagram 34-летняя Боярская опубликовала фото, на котором она позирует в купальнике на фоне бассейна.
«Завершился наш чудесный отдых! Абсолютное счастье и восторг. Каждый раз , когда уезжаю в отпуск, я думаю, как же это круто - отдыхать, надо хотя бы иногда себе позволять, надо!», - подписала кадр артистка.
На снимке актриса решила продемонстрировать подписчикам свою естественную красоту, без фильтров и макияжа. Многие поклонники пришли в настоящий восторг от того, как Елизавета выглядит без косметики, и не оставили ее без комплиментов.
«Такая настоящая и натуральная!», «Такая красивая, натуральная, милая Лиза!», «Выглядите абсолютно отдохнувшей», «Женщину украшает не макияж, а счастье в глазах. Вы прекрасны», «У вас ямочки на лице очень милые», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Совсем недавно свою естественную красоту без макияжа поклонникам показала 29-летняя певица Нюша, которая также улетела отдыхать в теплые края, а именно – на остров Бали.
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