Елизавета Боярская продемонстрировала в Сети естественную красоту без макияжа

«Завершился наш чудесный отдых! Абсолютное счастье и восторг. Каждый раз , когда уезжаю в отпуск, я думаю, как же это круто - отдыхать, надо хотя бы иногда себе позволять, надо!», - подписала кадр артистка.

«Такая настоящая и натуральная!», «Такая красивая, натуральная, милая Лиза!», «Выглядите абсолютно отдохнувшей», «Женщину украшает не макияж, а счастье в глазах. Вы прекрасны», «У вас ямочки на лице очень милые», - написали интернет-пользователи в комментариях.