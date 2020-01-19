Собчак продемонстрировала стройные ноги и вызвала восторг многих поклонников

«Красивая и настоящая», «Шикарный ракурс», «Ноги хороши», «Шикарные ноги», «И шляпа, и блуза, и ноги – все огонь», «Ноги – супер», «Мне нравится фото. И то, что Ксюха натуральная. Не то, что остальные. Все на одно лицо становятся похожи», - отметили подписчики в комментариях.

В этот раз 38-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует на фоне бассейна и пальм в соломенной шляпе и коротком пляжном платье, не скрывающем ее стройные ноги.Многие поклонники по достоинству оценили новый снимок Собчак и принялись обсуждать ее фигуру, делая особый акцент на ее ногах.Напомним, совсем недавно Собчак умилила многих поклонников, показав трогательное видео, на котором ее трехлетний сын Платон попросил ее «поцеловать его в пупик».