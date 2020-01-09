Ксения Собчак поделилась трогательным видео с трехлетним сыном

Ксения Собчак

Ксения Собчак много лет было известна как сторонница движения «чайлд фри» (свободные от детей, англ.), однако сама телезвезда признается, что с рождением сына Платона в 2016 году она сильно изменилась.

На своей странице в Instagram 38-летняя Собчак все чаще публикует трогательные фото и видеоролики с участием своего трехлетнего сына Платона. В этот раз она поделилась кадрами, на которых мальчик оголяет свой животик и просит маму поцеловать его в пупок.




«Неожиданное желание сына - закон», — подписала видео Ксения.

Многие поклонники Собчак не смогли сдержать эмоций и выразили их в комментариях.

«Какая прелесть», «Славный такой», «Красивый ребеночек», «Ксюш, как же он похож на вашего папу», «Лапочка такой», «Сладюсик», «Прелесть такая и нежность», «Тоже хочется его поцеловать в пупик», «Как нежно....», «Как остановиться это смотреть», «Такой милый», - восхищенно написали интернет-пользователи в комментариях под видео.


Ксения Собчак родила Платона в ноябре 2016 года от актера и бывшего мужа Максима Виторгана. Сейчас телеведущая встречается с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко рассекретили пол второго ребенка.
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