Ксения Собчак поделилась трогательным видео с трехлетним сыном

«Какая прелесть», «Славный такой», «Красивый ребеночек», «Ксюш, как же он похож на вашего папу», «Лапочка такой», «Сладюсик», «Прелесть такая и нежность», «Тоже хочется его поцеловать в пупик», «Как нежно....», «Как остановиться это смотреть», «Такой милый», - восхищенно написали интернет-пользователи в комментариях под видео.

На своей странице в Instagram 38-летняя Собчак все чаще публикует трогательные фото и видеоролики с участием своего трехлетнего сына Платона. В этот раз она поделилась кадрами, на которых мальчик оголяет свой животик и просит маму поцеловать его в пупок.«Неожиданное желание сына - закон», — подписала видео Ксения.Многие поклонники Собчак не смогли сдержать эмоций и выразили их в комментариях.Ксения Собчак родила Платона в ноябре 2016 года от актера и бывшего мужа Максима Виторгана. Сейчас телеведущая встречается с режиссером Константином Богомоловым.Ранее портал «Медикфорум» писал , что футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко рассекретили пол второго ребенка.