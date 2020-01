40-летняя Альбина Джанабаева показала, как выглядит без макияжа

View this post on Instagram

Из предыдущего поста я поняла, что вы, мои подписчики, выбираете для себя проверенные источники информации и не травите себя всем этим безудержным потоком «новостей», который выливается на нас ?!!! И это разумно???? А теперь поделитесь, что сейчас смотрите, если удаётся, может какой то сериал классный)... Я начала смотреть «Почему женщины убивают»! Прямо очень нравится ?? #пятница #selfie #movienight #emerald by @julia.queensbee ????