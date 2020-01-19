40-летняя Альбина Джанабаева показала, как выглядит без макияжа

«Альбина, Вам идут простые образы) Очень красивая», «Красотка», «Вы такая красивая», «Ну какая же милашка, такая чистая и искренняя», «Красивая даже без макияжа», - написали поклонники в комментариях под селфи.

На своей странице в соцсети Instagram 40-летняя Джанабаева опубликовала новый снимок, где она запечатлена практически без косметики на лице. Обычно знаменитость предпочитает яркий макияж для мероприятий, но в домашней атмосфере она решила дать лицу немного "отдохнуть".Многие поклонники заметили, что певица выглядит ничуть не хуже без макияжа, чем с ним. Естественную красоту ничем не испортишь, считают фанаты бывшей солистки группы ВИА Гра.Ранее наш портал «Медикфорум» писал , что фотография 51-летней Светланы Бондарчук без косметики вызвала немало споров в Интернете.