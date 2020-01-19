40-летняя Альбина Джанабаева показала, как выглядит без макияжа
Альбина Джанабаева – успешная и талантливая певица, счастливая мать и жена и просто красивая женщина. Артистка своим примером решила доказать, что ей не нужно наносить много косметики для того, чтобы хорошо выглядеть.
На своей странице в соцсети Instagram 40-летняя Джанабаева опубликовала новый снимок, где она запечатлена практически без косметики на лице. Обычно знаменитость предпочитает яркий макияж для мероприятий, но в домашней атмосфере она решила дать лицу немного "отдохнуть".
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Из предыдущего поста я поняла, что вы, мои подписчики, выбираете для себя проверенные источники информации и не травите себя всем этим безудержным потоком «новостей», который выливается на нас ?!!! И это разумно???? А теперь поделитесь, что сейчас смотрите, если удаётся, может какой то сериал классный)... Я начала смотреть «Почему женщины убивают»! Прямо очень нравится ?? #пятница #selfie #movienight #emerald by @julia.queensbee ????
Многие поклонники заметили, что певица выглядит ничуть не хуже без макияжа, чем с ним. Естественную красоту ничем не испортишь, считают фанаты бывшей солистки группы ВИА Гра.
«Альбина, Вам идут простые образы) Очень красивая», «Красотка», «Вы такая красивая», «Ну какая же милашка, такая чистая и искренняя», «Красивая даже без макияжа», - написали поклонники в комментариях под селфи.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что фотография 51-летней Светланы Бондарчук без косметики вызвала немало споров в Интернете.
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