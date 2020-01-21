50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала стальной пресс
Дженнифер Лопес продолжает показывать на своем примере, что выглядеть стройной и подтянутой можно и в 50 лет. Именно столько исполнилось латиноамериканской певице минувшим летом, хотя ее поклонникам в это верится с трудом.
Джей Ло не скрывает, что секрет ее стройной фигуры – правильное питание и спортзал. Как раз на выходе из него звезду Голливуда и «поймали» папарацци. Спортом Лопес занималась в черном кроп-топе и леопардовых легинсах.
На новых снимках, появившихся в соцсети Instagram, певица и актриса продемонстрировала стальной пресс, которому могут позавидовать многие молодые девушки. Поклонники не смогли пройти мимо этих фотографий и осыпали Дженнифер Лопес многочисленными комплиментами, с завистью отзываясь о ее фигуре.
Такое тело позволяет 50-летней певице выбирать любые наряды на торжественные мероприятия. Так, недавно Лопес стала главной звездой красной ковровой дорожки в небесно-голубом платье с глубоким декольте.
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