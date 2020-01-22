Оззи Осборн не считает болезнь Паркинсона смертным приговором
71-летний легендарный рокер объявил в телеинтервью, что страдает от болезни Паркинсона. Он признался, что больше не может скрывать боль в нервах и обнародовал планы начать лечение в Швейцарии.
Во вторник в телепрограмме Good Morning America появился 71-летний рокер Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) вместе со своей женой Шэрон. Музыкант признался, что страдает от болезни Паркинсона. Он заявил, что больше не может скрывать резкое ухудшение собственного здоровья, которое требует принимать огромное количество различных лекарств для лечения болей в нервах. Всё началось в прошлом году, когда Оззи Осборн упал, получил перелом и прошел через хирургическую операцию. Именно тогда у него появилась нервная боль, и врачи длительное время пытались понять, что же её спровоцировало: падение, хирургическая операция или какая-то другая болезнь, которая развивается параллельно.
Оззи Осборн настаивает, что он не находится «на смертном одре» и собирается бороться со своим заболеванием ради поклонников. Его жена добавила, что это одна из разновидностей болезни Паркинсона, которая не должна считаться смертным приговором. Она воздействует на нервы в организме, и у пациентов бывают, как хорошие, так и очень плохие дни. Год назад Оззи проходил через плохие дни, но теперь ему несколько лучше. Он иногда чувствует онемение рук и ног, его конечности холодеют.
Примечательно, что лечиться американский музыкант принял решение не в США, а в Швейцарии. В апреле он поедет в эту страну и встретится с профессором, который специализируется на данном расстройстве. В 2005 году у Оззи Осборна диагностировали синдром паркинсонизма, который похож по симптоматике на болезнь, но ею не является. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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