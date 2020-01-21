Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона. Каковы ее симптомы?
Знаменитый исполнитель Оззи Осборн, солист хэви-метал группы Black Sabbath, признался, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Это произошло после падения музыканта в феврале прошлого года.
71-летний Оззи Осборн сделал признание о своем диагнозе интервью шоу «Доброе утро, Америка». Осборн рассказал, что болезнь Паркинсона была выявлена после того, как он упал доме по пути из ванной, и долгое время думал, что вообще не сможет двигаться. Музыкант признался, что у него был «ужасно сложный» год.
Сейчас, по словам Оззи Осборн, он чувствует себя намного лучше. Мужчине приходится принимать множество различных лекарств.
«У меня немеет рука и всегда мерзнут ноги», - рассказал Осборн о своих ощущениях.
Какие еще симптомы могут говорить о болезнь Паркинсона? Болезнь Паркинсона - это заболевание мозга, приводящее к его постепенному повреждению в течение многих лет. Симптомы недуга обычно развиваются постепенно и вначале проявляются слабо. Порядок, в котором они развиваются, и то, насколько серьезными они затем становятся, различается для каждого человека, на развитие симптомов влияют индивидуальные особенности.
Эксперты отмечают три основных симптома, на которые следует обратить внимание, и все они влияют на физическое движение человека, сообщает Express.
- Тремор: дрожь может возникать в руке или ноге, когда конечность расслаблена, во время отдыха.
- Замедление движения (брадикинезия): движения становятся намного медленнее, чем обычно, с этим же связана характерная медленная, шаркающая походка с очень маленькими шагами.
- Мышечная жесткость (ригидность): жесткость и напряжение, возникающие в мышцах, которые могут затруднять движение, приводить к болезненным мышечным спазмам.
- проблемы с балансом,
- потерю обоняния,
- нервную боль,
- чрезмерное потоотделение,
- трудности при глотании.
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