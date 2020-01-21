Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона. Каковы ее симптомы?

«У меня немеет рука и всегда мерзнут ноги», - рассказал Осборн о своих ощущениях.

Тремор: дрожь может возникать в руке или ноге, когда конечность расслаблена, во время отдыха.

Замедление движения (брадикинезия): движения становятся намного медленнее, чем обычно, с этим же связана характерная медленная, шаркающая походка с очень маленькими шагами.

Мышечная жесткость (ригидность): жесткость и напряжение, возникающие в мышцах, которые могут затруднять движение, приводить к болезненным мышечным спазмам.

проблемы с балансом,

потерю обоняния,

нервную боль,

чрезмерное потоотделение,

трудности при глотании.