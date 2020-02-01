Звезда 90-х Наталья Ветлицкая впервые за 14 лет вышла на сцену
После перерыва почти в 15 лет звезда девяностых Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене. Грандиозное возвращение артистки произошло на мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею Дмитрия Маликова.
Фотографии и видеоролики с выступления уже появились на просторах Сети. Для выступления 55-летняя Ветлицкая выбрала сверкающее платье средней длины и высокие черные сапоги. Образ артистки дополнила аккуратная укладка. Кстати, волосы Наталья Ветлицкая недавно покрасила в актуальный розовый оттенок.
Как сообщают представители СМИ, певица выступала под фонограмму, но многих пришедших это не смутило – некоторые даже подпевали звезде девяностых.
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Ну что, как говорят «с почином!». Не могу сказать, что после 13-ти лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко .... по сути это , как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях. Но не смотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я всё же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам!!!Без вас это было бы не возможно ????. Так же хочу поблагодарить всех Светлячков, присутствующих здесь и бывших вчера на концерте, за добрые слова, аплодисменты и моральную поддержку, вы тоже оказали мне неоценимую помощь ????! Отдельное спасибо симпатичному незнакомцу за вчерашний удивительный букет чёрных калл ( cd пока не успела прослушать, но обязательно сделаю это позже). ps: А слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006, а не 25 дет назад, и в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад. Изучайте математику! Всем хорошего дня! Обнимаю! ??????????
Сама Ветлицкая на своей странице в Instagram призналась, что вернуться на сцену впервые с 2006 года ей было непросто.
Напомним, в одном из недавних интервью Наталья Ветлицкая призналась, что бывший муж чуть не убил ее.
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