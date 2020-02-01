Звезда 90-х Наталья Ветлицкая впервые за 14 лет вышла на сцену

«Было совсем не просто, если сказать мягко... По сути, это как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях. Но не смотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я всё же это осилила», - поделилась своими мыслями певица.

Фотографии и видеоролики с выступления уже появились на просторах Сети. Для выступления 55-летняя Ветлицкая выбрала сверкающее платье средней длины и высокие черные сапоги. Образ артистки дополнила аккуратная укладка. Кстати, волосы Наталья Ветлицкая недавно покрасила в актуальный розовый оттенок.Как сообщают представители СМИ, певица выступала под фонограмму, но многих пришедших это не смутило – некоторые даже подпевали звезде девяностых.Сама Ветлицкая на своей странице в Instagram призналась, что вернуться на сцену впервые с 2006 года ей было непросто.Напомним, в одном из недавних интервью Наталья Ветлицкая призналась , что бывший муж чуть не убил ее.