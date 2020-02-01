56-летняя жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее родительство

«Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь», - рассказала Млодик в интервью.

В эфире телепрограммы «Рожденные в СССР» Ирина призналась, что они с мужем стараются не обращать внимание на критику. По ее словам, дети - Этель и Клапа - получат все самое лучшее.Напомним, что 80-летний Эммануил Виторган и 58-летняя Ирина Млодик воспитывают двух дочерей. Этель появилась на свет в начале 2018 года, а Клара родилась летом прошлого года. У актера также есть несколько детей от предыдущих браков.Ранее наш портал «Медикфорум» перечислил зарубежные и российские звездные пары, чьи дети родились благодаря помощи суррогатных матерей.