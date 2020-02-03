44-летняя Милла Йовович стала мамой в третий раз

Милла Йовович

Счастливое событие в семье голливудской актрисы Миллы Йовович. 44-летняя звезда кинематографа стала многодетной матерью – она родила дочь Ошан.

Радостной новостью на своей странице в соцсети Instagram поделилась старшая дочь актрисы, 12-летняя Эвер. На снимке вся семья позирует вместе с Миллой Йовович и новорожденной малышкой.



«Добро пожаловать в этот мир, сестричка Ошан. Мы тебя любим!», - написала дочь знаменитости.


В комментариях многочисленные поклонники принялись поздравлять семейство с пополнением и желать здоровья новоиспеченной мамочке и ее дочери.

О беременности Миллы Йовович стало известно летом прошлого года. Тогда она призналась, что испытала чувство страха и радости одновременно. Все дело в возрасте и последней неудачной беременности, говорила Йовович.

Сейчас 44-летняя актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном. Для нее это уже третий брак. В этих отношениях родились девочки Эвер и Дашиэль.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что 56-летняя жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее родительство.
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