44-летняя Милла Йовович стала мамой в третий раз

«Добро пожаловать в этот мир, сестричка Ошан. Мы тебя любим!», - написала дочь знаменитости.

Радостной новостью на своей странице в соцсети Instagram поделилась старшая дочь актрисы, 12-летняя Эвер. На снимке вся семья позирует вместе с Миллой Йовович и новорожденной малышкой.В комментариях многочисленные поклонники принялись поздравлять семейство с пополнением и желать здоровья новоиспеченной мамочке и ее дочери.О беременности Миллы Йовович стало известно летом прошлого года. Тогда она призналась, что испытала чувство страха и радости одновременно. Все дело в возрасте и последней неудачной беременности, говорила Йовович.Сейчас 44-летняя актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном. Для нее это уже третий брак. В этих отношениях родились девочки Эвер и Дашиэль.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 56-летняя жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее родительство.