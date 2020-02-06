Величайший аферист в истории хочет выйти из тюрьмы
Американец Бернард Мейдофф заявил, что умирает от болезни почек. Ему осталось менее полутора лет, и поэтому гуманным будет выпустить его на свободу.
В среду адвокаты Бернарнад Мейдоффа передали властям письмо, где содержатся данные о том, что их клиент находится на последней стадии почечной болезни, и ожидаемая продолжительность его жизни составляет менее 18 месяцев. Следовательно, по соображениям человеколюбия, этот человек должен выйти из тюрьмы, где он отбывает срок в 150 лет с 2009 года. В письме говорится о том, что Мейдофф не спорит по поводу тяжести совершенных им преступлений, он не стремится как-то преуменьшить страдания его жертв. Бернард, как и раньше, глубоко раскаивается в совершенных поступках, но он отсидел за решеткой 10 лет, и жить ему осталось менее полутора лет.
Терминальная болезнь является смягчающим обстоятельством, позволяющим осужденным досрочно выходить на свободу. Это касается не только США, но России и большинства стран. Тяжелобольные подозреваемые могут освобождаться от уголовного процесса. Так, спонсор Адольфа Гитлера немецкий магнат Крупп не предстал на Нюрнбергском трибунале в 1946 году по состоянию здоровья, чем, впрочем, вызвал резкое возмущение представителей СССР. Вполне возможно, что Мейдофф добьется снисхождения, но не исключено, что власти предоставят ему возможность лечиться и умереть в тюрьме.
Афера Бернарда Мейдоффа - крупнейшая в истории. Десятки лет он под видом гения инвестиций привлекал в частный фонд деньги вкладчиков, выплачивая старым клиентам деньги от новых. Классическая пирамида выглядела респектабельно, люди боролись за честь вложить деньги в Берни. Когда в 2008 начался экономический кризис, и вкладчики ринулись за деньгами, у Мейдоффа не было такого количества наличных. Он предпочел признаться властями. Это привело к целой волне банкротств, разорений и даже самоубийств среди клиентов Мейдоффа не только из США, но и других стран мира, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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