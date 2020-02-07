Звезда Instagram Ида Галич впервые стала мамой

«Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!», - подписала серию трогательных снимков звезда соцсетей.

О счастливом событии Галич рассказала на своей странице в Instagram. 7 февраля на свет появился мальчик Леон.Она тут же сообщила, что роды прошли с некоторыми осложнениями, но об этом подробнее она расскажет позже. Ида поблагодарила опытных врачей, благодаря которым и она сама, и ребенок чувствуют себя хорошо.«Звездные» коллеги и многочисленные поклонники сразу же принялись поздравлять Иду Галич и ее супруга Алана Басиева с первенцем, а также пожелали новорожденному и его маме здоровья.Ида Галич известна своими «скетчами» (короткими смешными видео), также она попробовала себя в роли певицы и телеведущей. В 2018 году она вышла замуж за Алана Басиева, а уже через год стало известно, что девушка беременна.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 44-летняя актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз.