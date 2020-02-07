Звезда Instagram Ида Галич впервые стала мамой
Известная на просторах соцсетей YouTube и Instagram блогер и певица Ида Галич впервые стала мамой. Роды прошли не так гладко, как планировалось, но благодаря усилиям врачей с 29-летней артисткой и ее малышом все хорошо.
О счастливом событии Галич рассказала на своей странице в Instagram. 7 февраля на свет появился мальчик Леон.
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Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи @aist_i_kapusta со всем справились ! Буду кланяться вам всю свою жизнь! @normantovich_doctor я не знаю, что я без вас бы делала! И без вашей крутой команды! #клиническийгоспиталь #MD_GROUP #роддоммосква #матьидитя #пмцматьидитя
Она тут же сообщила, что роды прошли с некоторыми осложнениями, но об этом подробнее она расскажет позже. Ида поблагодарила опытных врачей, благодаря которым и она сама, и ребенок чувствуют себя хорошо.
«Звездные» коллеги и многочисленные поклонники сразу же принялись поздравлять Иду Галич и ее супруга Алана Басиева с первенцем, а также пожелали новорожденному и его маме здоровья.
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Мы отсняли первые два выпуска нашего нового шоу 1-11 ??? гостями стали прекрасная @kativarnava и сногсшибательная @annasedokova ? мне безумно нравится формат. Надеюсь вам тоже зайдёт! Подписывайся на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить премьеру! (Ссылка в шапке профиля) Хочу сказать всей нашей команде огромное спасибо, ибо работать над этим проектом одно удовольствие??? а также поблагодарить всех наших маленьких участников из супер-школы @eugene_center ? Style: @artur.nersesyan Muah: @the_constantin Костюм: @wonder_wander_shop
Ида Галич известна своими «скетчами» (короткими смешными видео), также она попробовала себя в роли певицы и телеведущей. В 2018 году она вышла замуж за Алана Басиева, а уже через год стало известно, что девушка беременна.
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