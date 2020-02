Анна Седокова спровоцировала слухи о четвертой беременности

View this post on Instagram

И я знаю, что это не по правилам инсты! Но через минуты две, я поднимусь в небо на своём самолете и буду безумно гордиться собой и своими людьми! Сегодня был невероятный день, а завтра будем ещё лучше ! Такое произошло!!!!! Но не могу пока сказать !!! А ещё, пока я буду лететь, моя команда снимает крутейший лукбук новой коллекции @lastory_store Там такие вещи! Я специально завтра сделала очень маленькие цены в нашем магазине в Авиапарке в @trend_island , чтобы все кто мечтал смогли легко и непринужденно осуществить свои мечты! Цены от 2000 рублей. На самые крутые позиции 5000! И это будет так круто, если вы все заберёте себе И нам ничего не оставите ? Вот эти свитшоты как на мне тоже будут , они из новой правила коллекции и цена 8500 , но из всего два, так что спешите. Я в целом очень многое изменила в @lastory_store ! Обещаю становиться доступнее и качественнее с каждым днём ! Я горжусь своей командой ! Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше!!!!! Все ! Я взлетаю !!!!!!!!! Люблю !!! P.s. И в стаканчике не кофе ? Есть, что отметить ????