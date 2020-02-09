Анна Седокова спровоцировала слухи о четвертой беременности

«Ого! Анна, поздравляю! Маленький ангелочек - это здорово», «Ну, тогда я вам от всей души, сердца и вселенной пожелаю, чтобы все у вас было очень хорошо!», «Четвертый на подходе, ура!».

Седокова щедро делится с поклонниками событиями из своей жизни. Так, в очередной раз она опубликовала в Instagram снимок из аэропорта, на котором она позирует в свободной толстовке-«чебурашке». В комментариях под фото один из подписчиков поинтересовался, не беременна ли Анна. На это она ответила: «Да».Тогда поклонники начали вовсю поздравлять артистку.Однако некоторые заметили, что возможно утвердительный ответ певицы был сарказмом.В следующих постах Седокова рассказала, что они с Янисом взяли щенка, которого они уже называют «сыном». Так что, возможно, говоря о пополнении в семье, певица имела в виду нового домашнего питомца.Напомним, что у бывшей солистки группы ВИА Гра есть трое детей от разных отношений.Ранее наш портал «Медикфорум» писал о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас ожидают пополнения в семье.