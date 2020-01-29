Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз. Если раньше это были всего лишь слухи, то теперь папарацци «поймали» 38-летнюю спортсменку в «интересном» положении.
Судя по кадрам, которые появились в Сети, Курникова должна родить уже в ближайшее время – ее округлившийся живот не смогла скрыть даже мешковатая спортивная куртка.
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#New #Новое Эксклюзив от испанского журнала ''HOLA!'' @holacom Новые фото Ани и Энрике на лодке в Майами! ??? Как только мне будет доступен журнал, я выложу сканы отличного качества, так как что попало сразу публиковать не хочется ?? Дорогая Анечка! @annakournikova Желаю тебе здоровья и много сил. Чтобы ты побыстрее встретилась со своим ребёночком. Лёгких родов и быстрых схваток. Счастья вашей семье! Твоя Виктория-Verena ???? #аннакурникова #энрикеиглесиас #курникова #иглесиас #annakournikova #enriqueiglesias #kournikova #iglesias #julioiglesias #хулиоиглесиас #майами #флорида #сша #miami #florida #usa
По данным испанского издания Hola!, звездная пара ждет пополнения в семье в конце февраля – начале марта.
Напомним, что слухи о третьей беременности Курниковой появились в Сети еще в конце прошлого года, однако только теперь они получили подтверждение.
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса уже есть двое детей – сын Николас и дочь Люси. Малыши родились 16 декабря 2017 года. Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года, однако отношения они узаконили только недавно.
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