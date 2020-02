71-летняя Ирина Муравьева собрала море комплиментов в Сети в свой день рождения

View this post on Instagram

Сегодня празднует свой День Рождения прекрасная актриса ? ИРИНА МУРАВЬЕВА! Когда я встречаюсь с Ириной Вадимовной, ловлю себя на мысли, что всегда улыбаюсь- столько тепла и сияния ? в этом человеке. Это же чувствуется во всех ее ролях- обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение) Ирина, дорогая! Поздравляю от души! Радости, Мира и вдохновения!!! МЫ ВАС ЛЮБИМ! • #ольгакабо #иринамуравьева #деньрождения #ялюблюсвоихколлег