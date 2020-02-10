71-летняя Ирина Муравьева собрала море комплиментов в Сети в свой день рождения

«Когда я встречаюсь с Ириной Вадимовной, ловлю себя на мысли, что всегда улыбаюсь - столько тепла и сияния в этом человеке. Это же чувствуется во всех ее ролях - обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение. Ирина, дорогая! Поздравляю от души!», - подписала совместный снимок актриса.

«Красотки!», «Роскошные», «Ирина Муравьева прекрасна», «Две королевы», «Она шикарно выглядит, с праздником ее», «Она теплая, родная, своя...Таких сейчас нет...А ее хочется на чай позвать и волноваться, что скатерть не та… Она – человек!», - отметили пользователи Сети в комментариях.