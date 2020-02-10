71-летняя Ирина Муравьева собрала море комплиментов в Сети в свой день рождения
8 февраля народной артистке России Ирине Муравьевой исполнился 71 год. В этот день актрису поздравили коллеги по сцене, а также поклонники ее творчества. Многие отметили, что Ирина Вадимовна прекрасно выглядит.
Фотографией с именинницей поделилась у себя на странице в Instagram актриса Ольга Кабо. Также она передала свои чувства, когда встречает народную артистку РФ.
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Сегодня празднует свой День Рождения прекрасная актриса ? ИРИНА МУРАВЬЕВА! Когда я встречаюсь с Ириной Вадимовной, ловлю себя на мысли, что всегда улыбаюсь- столько тепла и сияния ? в этом человеке. Это же чувствуется во всех ее ролях- обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение) Ирина, дорогая! Поздравляю от души! Радости, Мира и вдохновения!!! МЫ ВАС ЛЮБИМ! • #ольгакабо #иринамуравьева #деньрождения #ялюблюсвоихколлег
«Когда я встречаюсь с Ириной Вадимовной, ловлю себя на мысли, что всегда улыбаюсь - столько тепла и сияния в этом человеке. Это же чувствуется во всех ее ролях - обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение. Ирина, дорогая! Поздравляю от души!», - подписала совместный снимок актриса.
Поклонники Кабо присоединились к поздравлениям и отметили, что обе актрисы потрясающе выглядят, а Ирину Вадимовну они просто засыпали комплиментами с головы до ног.
«Красотки!», «Роскошные», «Ирина Муравьева прекрасна», «Две королевы», «Она шикарно выглядит, с праздником ее», «Она теплая, родная, своя...Таких сейчас нет...А ее хочется на чай позвать и волноваться, что скатерть не та… Она – человек!», - отметили пользователи Сети в комментариях.
Муравьева наиболее известна советскому и российскому зрителю по ролям в таких кинокартинах, как «Москва слезам не верит», «Карнавал», а также по многочисленным театральным постановкам.
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